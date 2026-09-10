हर्षित राणा अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं

हर्षित राणा अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज से हुए बाहर, नितीश रेड्डी की वापसी तय

लेखन भारत शर्मा 10:12 am Sep 10, 202610:12 am

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 13 सितंबर से शुरू होने वाली 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज से पहले भारतीय खेमे से बड़ी खबर आ रही है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के कारण इस आगामी सीरीज से पूरी तरह बाहर हो गए हैं, जबकि ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी के टीम में शामिल होने की पूरी संभावना है। उनके गुरुवार (10 सितंबर) को दिल्ली में भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ने की संभावना है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।