अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए हर्षित राणा भारतीय टीम से जुड़े

राणा

राणा ने खेले हैं 14 वनडे मैच

राणा ने फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से अपना वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 14 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 27.38 की औसत और 6.21 की इकॉनमी रेट के साथ 26 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 39 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने भारत से 2 टेस्ट खेले और 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भी प्रतिनिधित्व किया।