इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, जानिए कारण 

तेज गेंदबाज

हर्षित ने भी की थी लंबे समय बाद वापसी

हर्षित राणा भी लंबे समय बाद टीम में वापसी करने के बाद चोटिल हुए हैं। उनको टी-20 विश्व कप से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभ्यास मुकाबले के दौरान घुटने में चोट लगी थी। इस चोट के कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। इसके बाद वह IPL 2026 सीजन में भी नहीं खेल पाए थे। सर्जरी के बाद लंबे समय तक चोट से उबरने की प्रक्रिया पूरी कर उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से वापसी की थी।