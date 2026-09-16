इंग्लैंड बनाम श्रीलंका: हैरी ब्रूक ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले में हैरी ब्रूक ने शानदार शतकीय पारी (114*) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा और श्रीलंका के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में पूरा किया। उनकी शानदार पारी के ही कारण इंग्लैंड को मुकाबले में 119 रन से बड़ी जीत मिली। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही ब्रूक की पारी और साझेदारी
ब्रूक ने 49 गेंदों का सामना किया और 114 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 10 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 232.65 की रही।
उन्होंने जोस बटलर के साथ सिर्फ 60 गेंदों में 128 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, टॉम बैंटन के साथ 20 गेंदों में 36 रन जोड़े।
विल जैक्स के साथ ब्रूक ने केवल 27 गेंदों में 59 रन की साझेदारी निभाई।
पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 254/4 का स्कोर बना दिया।
उपलब्धि
ब्रूक ने हासिल की ये उपलब्धि
ब्रूक टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक से ज्यादा शतक लगाने वाले इंग्लैंड के सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने हैं।
उनसे पहले केवल फिल साल्ट (4) और बटलर (2) ने यह कारनामा किया था।
ब्रूक श्रीलंका के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले तीसरे इंग्लिश बल्लेबाज भी बने हैं।
उनसे पहले एलेक्स हेल्स और बटलर ने यह उपलब्धि हासिल की थी। इन सभी खिलाड़ियों ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद शतक लगाए हैं।
साझेदारी
बटलर और ब्रूक ने साझेदारी में बनाया ये रिकॉर्ड
बटलर और ब्रूक के बीच हुई 128 रन की साझेदारी श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की ओर से किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है।
यह श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की कुल छठी 100 या उससे ज्यादा रन की साझेदारी है।
दोनों बल्लेबाजों ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। बटलर ने मैच में 44 गेंदों का सामना करते हुए 80 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 3 छक्के निकले।
करियर
ब्रूक के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर
ब्रूक ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2022 में खेला था।
उन्होंने अब तक 69 मुकाबले खेले हैं और इसकी 60 पारियों में 36.57 की औसत से 1,646 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से 2 शतक के अलावा 8 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 114 रन रहा है।
श्रीलंका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 47 की औसत से 188 रन बनाए हैं।