हैरी ब्रूक ने शानदार शतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका: हैरी ब्रूक ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 07:44 am Sep 16, 202607:44 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले में हैरी ब्रूक ने शानदार शतकीय पारी (114*) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा और श्रीलंका के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में पूरा किया। उनकी शानदार पारी के ही कारण इंग्लैंड को मुकाबले में 119 रन से बड़ी जीत मिली। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।