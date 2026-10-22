हैरी ब्रूक ने धमाकेदार पारी खेली (फाइल तस्वीर)

त्रिकोणीय सीरीज: हैरी ब्रूक ने जड़ा श्रीलंका के खिलाफ अपना दूसरा वनडे शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 04:47 pm Oct 22, 202604:47 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान में खेली जा रही त्रिकोणीय वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का चौथा और श्रीलंका के खिलाफ दूसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 75 गेंदों में पूरा किया। ब्रूक ने अपने वनडे करियर के सभी शतक कप्तान के तौर पर लगाए हैं। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।