भारत के खिलाफ हैरी ब्रूक और फिलिप सॉल्ट ने जड़े अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टी-20 मुकाबले में फिलिप सॉल्ट (59*) और हैरी ब्रूक (79*) ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं। सॉल्ट के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 10वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 34 गेंदों में पूरा किया। वहीं, सॉल्ट ने तो केवल 21 गेंदों में अपना पचासा बना दिया। इन दोनों की पारियों के दम पर इंग्लैंड ने 159 रन का लक्ष्य केवल 13.5 ओवर में हासिल कर लिया। ऐसे में आइए दोनों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही दोनों खिलाड़ियों की पारियां
ब्रूक ने 35 गेंदों में 79 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 225.71 की रही। सॉल्ट ने मैच में 42 गेंदों का सामना किया और 59 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 140.48 की रही। दोनों खिलाड़ियों ने 68 गेंदों में 146 रन की शानदार साझेदारी निभाई। ब्रूक के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 7वां और सॉल्ट के करियर का 10वां अर्धशतक रहा।
भारत
भारत के खिलाफ ऐसा रहा है दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन
भारत के खिलाफ सॉल्ट ने 13 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 11 पारियों में एक बार नाबाद रहते हए 23.40 की औसत और 145.34 की स्ट्राइक रेट से 234 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 70 रन है। ब्रूक ने 15 मैचों की 13 पारियों में 26 की औसत और 164.21 की स्ट्राइक रेट से 312 रन बनाए हैं। उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं। 79* रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।
करियर
ऐसा रहा है दोनों खिलाड़ियों का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
सॉल्ट ने 64 मुकाबले खेले हैं और इसकी 59 पारियों में 35.50 की औसत और 164.52 की स्ट्राइक रेट से 1,864 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्को 141* रन है। ब्रूक ने 67 मैचों की 58 पारियों में 31.93 की औसत से 1,437 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक निकला है। ब्रूक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100 रन रहा है। उन्होंने सबसे ज्यादा रन (376) पाकिस्तान के खिलाफ बनाए हैं।
साझेदारी
भारत के खिलाफ चौथी सबसे बड़ी साझेदारी
सॉल्ट और ब्रूक की जोड़ी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 146 रन की नाबाद साझेदारी निभाई, जो टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है। इस मामले में शीर्ष पर क्विंटन डिकॉक और डेविड मिलर की 174* रन की साझेदारी है। वहीं, एलेक्स हेल्स- बटलर की 170* रन की साझेदारी दूसरे और बाबर आजम-मोहम्मद रिजवान की 152* रन की साझेदारी इस सूची में तीसरे स्थान पर आती है।
कप्तान
कप्तान के तौर पर ऐसे हैं ब्रूक के आंकड़े
ब्रूक ने कप्तान के तौर पर 23 मुकाबले खेले हैं और इसकी 21 पारियों में 37.58 की औसत और 176.03 की स्ट्राइक रेट से 639 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक भी निकला है। ब्रूक की कप्तानी में 12 साल बाद इंग्लैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ कोई टी-20 सीरीज जीती है। इसके अलाावा 2019 के बाद किसी भी प्रारूप में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहली सीरीज अपने नाम की है।