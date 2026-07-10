हैरी ब्रूक और फिलिप सॉल्ट ने शानदार पारियां खेलीं (फाइल तस्वीर)

भारत के खिलाफ हैरी ब्रूक और फिलिप सॉल्ट ने जड़े अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए

लेखन आदर्श कुमार 02:26 am Jul 10, 202602:26 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टी-20 मुकाबले में फिलिप सॉल्ट (59*) और हैरी ब्रूक (79*) ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं। सॉल्ट के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 10वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 34 गेंदों में पूरा किया। वहीं, सॉल्ट ने तो केवल 21 गेंदों में अपना पचासा बना दिया। इन दोनों की पारियों के दम पर इंग्लैंड ने 159 रन का लक्ष्य केवल 13.5 ओवर में हासिल कर लिया। ऐसे में आइए दोनों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।