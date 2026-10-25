हरमनप्रीत कौर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ा पहला वनडे शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

हरमनप्रीत कौर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ा पहला वनडे शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (126) खेली। यह उनके वनडे करियर का 8वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 101 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत भारतीय टीम मुकाबले में 328/6 का बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही हरमनप्रीत की पारी और साझेदारी?
भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 रन पर 2 अहम झटके लग गए थे।
उसके बाद बल्लेबाजी पर आई हरमनप्रीत ने सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल (61) के साथ तीसरे विकेट के लिए 124 रन की शतकीय और और दीप्ति शर्मा (106*) के साथ 5वें विकेट के लिए भी 153 रन की शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी।
वह अपनी पारी में 121 गेंदों में 15 चौकों की मदद से 126 रन बनाकर आउट हुईं।
उपलब्धि
भारत के लिए दूसरे सर्वाधिक शतक
इस शतकीय पारी के साथ ही हरमनप्रीत ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली। वह अब भारत के लिए दूसरी सर्वाधिक वनडे शतक जड़ने वाली बल्लेबाज बन गई हैं।
उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान मिताली राज को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 7 शतक दर्ज हैं।
इस सूची में मौजूदा कप्तान स्मृति मंधाना 14 शतकों के साथ पहले पायदान पर काबिज हैं।
सूची में पूनम राउत, जेमिमा रोड्रिग्स और प्रतीका रावल (3-3) संयुक्त चौथे नंबर पर हैं।
उपलब्धि
हरमनप्रीत ने भारत में पूरे किए 2,000 वनडे रन
अपनी पारी का 53वां रन बनाते ही हरमनप्रीत ने भारतीय सरजमीं पर अपने 2,000 रन भी पूरे कर लिए।
वह भारत में यह मील का पत्थर छूने वाली चुनिंदा एलीट महिला बल्लेबाजों में शामिल हो गई हैं।
उन्होंने भारतीय सरजमीं पर अब तक कुल 72 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 64 पारियों में 37.69 की औसत और 79.85 की स्ट्राइक रेट से 2,073 रन बनाए हैं।
इसमें 4 शतक के अलावा 10 अर्धशतक भी शामिल हैं।
करियर
कैसा रहा है हरमनप्रीत का वनडे करियर?
हरमनप्रीत ने साल 2009 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था।
वह अब तक 166 मैच खेल चुकी हैं, जिसकी 144 पारियों में 37.94 की औसत और 77.40 की स्ट्राइक रेट से 4,667 रन अपने नाम कर चुकी हैं।
इसमें 8 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 171 रन का रहा है।
जिम्बाब्वे के खिलाफ यह उनके करियर का दूसरा ही वनडे मुकाबला रहा है।