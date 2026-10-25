हरमनप्रीत कौर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ा पहला वनडे शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

इस शतकीय पारी के साथ ही हरमनप्रीत ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली। वह अब भारत के लिए दूसरी सर्वाधिक वनडे शतक जड़ने वाली बल्लेबाज बन गई हैं।

उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान मिताली राज को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 7 शतक दर्ज हैं।

इस सूची में मौजूदा कप्तान स्मृति मंधाना 14 शतकों के साथ पहले पायदान पर काबिज हैं।

सूची में पूनम राउत, जेमिमा रोड्रिग्स और प्रतीका रावल (3-3) संयुक्त चौथे नंबर पर हैं।