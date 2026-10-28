हारिस रऊफ पर जुर्माना लगा है (फाइल तस्वीर)

विल जैक्स से उलझना पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को पड़ा भारी, लगा जुर्माना

लेखन आदर्श कुमार 03:43 pm Oct 28, 202603:43 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। यह मामला इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई वनडे त्रिकोणीय सीरीज के मुकाबले से जुड़ा है। रऊफ को ICC की आचार संहिता के लेवल-1 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। उनपर अनुच्छेद 2.20 के तहत कार्रवाई हुई, जो खेल भावना के विपरीत आचरण से संबंधित है।