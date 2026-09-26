अब तक फिट नहीं हो सके हैं पांड्या (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो जाएंगे हार्दिक पांड्या- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 09:31 am Sep 26, 202609:31 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी में अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसी खबर है कि पांड्या ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ होने वाले वनडे मैचों से भी बाहर हो जाएंगे। बता दें कि पांड्या को 6 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया-A के विरुद्ध होने वाली वनडे सीरीज के लिए इंडिया-A टीम में चुना गया था। हालांकि, उन्हें इन मैचों में खेलने से पहले अपनी फिटनेस साबित करनी थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।