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ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो जाएंगे हार्दिक पांड्या- रिपोर्ट 
अब तक फिट नहीं हो सके हैं पांड्या (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो जाएंगे हार्दिक पांड्या- रिपोर्ट 

लेखन अंकित पसबोला
Sep 26, 2026
09:31 am
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी में अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसी खबर है कि पांड्या ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ होने वाले वनडे मैचों से भी बाहर हो जाएंगे। बता दें कि पांड्या को 6 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया-A के विरुद्ध होने वाली वनडे सीरीज के लिए इंडिया-A टीम में चुना गया था। हालांकि, उन्हें इन मैचों में खेलने से पहले अपनी फिटनेस साबित करनी थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान 

दाहिने पैर की पिंडली में चोट से जूझ रहे हैं पांड्या 

BCCI के एक सूत्र ने PTI को बताया, "हार्दिक की हालिया स्कैन रिपोर्ट से पता चला है कि उनके दाहिने पैर की पिंडली में चोट है। उन्हें 2 हफ्ते तक पूरी तरह आराम करने की सलाह दी गई है। BCCI के मेडिकल पैनल के प्रमुख डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला ने उनकी रिपोर्ट देखी है और जापान से लौटने के बाद वे उनकी जांच करेंगे और तय करेंगे कि वे कब अपना रिहैबिलिटेशन शुरू कर सकते हैं।"

मैच 

पांड्या ने मई के बाद से नहीं खेला कोई भी प्रतिस्पर्धी मैच

पांड्या पिछले कई महीनों से लगातार चोटों और फिटनेस समस्याओं के कारण मैदान से दूर हैं।

उन्होंने अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच 24 मई को IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए खेला था।

इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से ठीक पहले भी वह मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर हो गए थे।

इसी चोट के कारण वह अफगानिस्तान सीरीज, आयरलैंड और इंग्लैंड के अहम दौरे से बाहर रह चुके हैं।

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वनडे 

6 अक्टूबर से शुरू होगी वनडे सीरीज 

ऑस्ट्रेलिया-A की टीम इस समय भारत दौरे पर बहु-दिवसीय मैच खेल रही है।

इसके बाद 6 अक्टूबर से वनडे सीरीज की शुरुआत होनी है। वहीं, 9 अक्टूबर को दूसरा और 11 अक्टूबर को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा।

BCCI के तय कार्यक्रम के अनुसार, वनडे और मल्टी-डे सीरीज के सभी मैच पुडुचेरी में खेले जाएंगे।

पांड्या के इस वनडे सीरीज से बाहर होने का अभी आधिकारिक ऐलान बोर्ड ने नहीं किया है।

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न्यूजीलैंड 

क्या न्यूजीलैंड दौरे पर खेल सकेंगे पांड्या?

भारत को 22 अक्टूबर से न्यूजीलैंड दौरे पर टी-20 और फिर वनडे सीरीज खेलनी है।

ऐसे में उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में चुने जाने पर संशय की स्थिति है।

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि BCCI के कुछ अधिकारी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में हार्दिक को टीम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने इसमें दखल दिया।

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