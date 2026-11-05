हार्दिक की MI में कप्तानी पर खुलासा, CSK के पूर्व खिलाड़ी ने कही चौंकाने वाली बात

क्रिकबज पर रायडू ने कहा कि उन्हें लगता है कि MI में हार्दिक ने खुद को घिरा हुआ महसूस किया।

जब कोई खिलाड़ी ऐसा महसूस करता है तो वह लगातार अपने आसपास के माहौल को लेकर सतर्क रहता है।

ड्रेसिंग रूम में ऐसी स्थिति बनने पर खिलाड़ी कई बार वैसा व्यवहार करने लगता है, जैसा वह खुद भी नहीं करना चाहता।

रायडू के मुताबिक, उनके साथ कई चीजें सही नहीं हुईं। इसमें उनकी अपनी गलतियां भी हो सकती हैं।