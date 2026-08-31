हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज से पहले हुए फिट, बुमराह पर अनिश्चितता बरकरार

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रहने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी CoE में लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं। हालांकि, अफगानिस्तान के खिलाफ उनके खेलने पर संशय बरकरार है।

टीम प्रबंधन इस साल के अंत में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को देखते हुए बुमराह के वर्कलोड को बेहद सावधानी से संभालना चाहता है।

योजना के मुताबिक, आने वाले समय में बुमराह का मुख्य फोकस टेस्ट और वनडे क्रिकेट पर रहेगा।