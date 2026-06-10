हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हैं (तस्वीर: एक्स/BCCI)

हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से हो सकते हैं बाहर, जानिए कारण

लेखन आदर्श कुमार 11:51 am Jun 10, 202611:51 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या पैर में मोच के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं। पांड्या 2 जून से बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस पर काम कर रहे थे और पूरी तरह फिट थे। उन्हें 11 जून को धर्मशाला में भारतीय टीम से जुड़ना था, लेकिन आखिरी समय में लगी चोट के कारण वह कम से कम 2 सप्ताह और बेंगलुरु में रहेंगे।