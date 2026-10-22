हरभजन का खुलासा, बोले- ग्रेग चैपल ने टीम में फूट डाली, खिलाड़ियों को आपस में लड़वाया

हरभजन ने आगे कहा, "उन्होंने पूरी टीम को बर्बाद कर दिया था। 2003 वनडे विश्व कप में जो खिलाड़ी एक साथ खेले थे और जिनके बीच शानदार तालमेल था, वे अब एक-दूसरे से बात तक नहीं करते थे। हमारी टीम सबसे मजबूत और एकजुट टीमों में से एक थी। खिलाड़ियों के बीच गहरा जुड़ाव था, लेकिन चैपल ने उस टीम को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। उन्होंने खिलाड़ियों के बीच के आपसी तालमेल और एकता को खत्म कर दिया।"