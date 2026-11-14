भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा बने गुरनूर बरार, कुलदीप यादव को टीम से किया गया बाहर

गुरनूर अब भारतीय टेस्ट टीम के सदस्यों के साथ जुड़ेंगे। इस वजह से वह 5वें वनडे के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। वहीं, सीरीज के आखिरी वनडे के लिए उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया जाएगा।

पांचवें वनडे के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर एवं उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव।