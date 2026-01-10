WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने यूपी वारियर्स को 10 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के दूसरे मुकाबले में गुजरात जायंट्स (GG) ने यूपी वारियर्स (UPW) को 10 रन से हराकर इस संस्करण अपनी पहली जीत दर्ज की। डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए GG ने 207/4 का बड़ा स्कोर बनाया था। जवाब में UPW की टीम 197/8 रन का स्कोर ही बना पाई और मुकाबला हार गए। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
मैच में UPW ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। एशले गार्डनर ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। उनके अलावा अनुष्का शर्मा ने 44 रन की पारी खेली। सोफी एक्लेस्टोन के खाते में सबसे ज्यादा 2 विकेट आए। जवाब में UPW को शुरुआती झटके लगे, लेकिन फीबी लिचफील्ड (78) और श्वेता सहरावत (25) ने टीम की वापसी कराई। हालांकि, इनकी पारियों से भी टीम को जीत नहीं मिल पाई। अन्य बल्लेबाजों ने खास योगदान नहीं दिया।
अर्धशतक
गार्डनर ने खेली कप्तानी पारी
गार्डनर ने 41 गेदों का सामना किया और 65 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 158.54 की रही। उन्हें सोफी एक्लेस्टोन ने क्लीन बोल्ड किया। इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला खेल रहीं अनुष्का के साथ 63 गेंदों में 103 रन जोड़े। अनुष्का ने 30 गेंदों का सामना किया और 44 रन बनाकर आउट हुईं। उनके बल्ले से 7 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 146.67 की रही।
WPL
गार्डनर ने लगाया WPL करियर का छठा अर्धशतक
WPL में गार्डनर ने अब तक 26 मुकाबले खेले हैं और इसकी 26 पारियों में 26.33 की औसत से 632 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 79* रन रहा है। उनके बल्ले से 63 चौके और 29 छक्के निकले हैं। उन्होंने 143.31 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। गार्डनर 2 पारियों में नाबाद भी रहीं हैं। इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने 26 विकेट भी अपने नाम किए हैं।
धमाकेदार
लिचफील्ड ने जड़ा WPL करियर का पहला अर्धशतक
लिचफील्ड ने 40 गेंदों का सामना किया और 78 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 195 की रही। उन्होंने मेग लैनिंग के साथ मिलकर 46 गेंदों में 70 रन जोड़े। इसके बाद श्वेता के साथ सिर्फ 35 गेंदों में 69 रन की साझेदारी निभाई। लिचफील्ड के WPL करियर का यह पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 24 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने अब तक 15 मुकाबले खेले हैं और 277 रन बनाए हैं।