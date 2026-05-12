वाशिंगटन सुंदर ने जड़ा दूसरा IPL अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@IPL)

GT बनाम SRH: वाशिंगटन सुंदर ने जड़ा दूसरा IPL अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 09:46 pm May 12, 202609:46 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (50) खेली। यह उनके IPL करियर का दूसरा और SRH के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 31 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत GT की टीम शुरुआती झटको से उभरकर 168/5 का स्कोर बनाने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।