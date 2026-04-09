IPL इतिहास में GT की रनों के लिहाज से सबसे छोटी जीतों पर नजर
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 14वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 1 रन से हराते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की। GT ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में DC की टी 209/8 का स्कोर बना सकी। यह IPL इतिहास में GT की 1 रन से पहली जीत है। इससे पहले उसकी सबसे छोटी जीत 6 रन की थी। आइए उसकी सबसे छोटी जीतों पर नजर डालते हैं।
#1
IPL 2026 में GT के खिलाफ 1 रन की जीत
IPL इतिहास में GT की रनों के लिहाज से सबसे छोटी जीत बुधवार को DC के खिलाफ 1 रन से आई है। मुकाबले में GT ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान शुभमन गिल (70), वाशिंगटन सुंदर (55) और जोस बटलर (52) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 210/4 का स्कोर खड़ा किया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए DC की टीम केएल राहुल (92) की अर्धशतकीय पारी के बाद भी 8 विकेट के नुकसान पर 209 रन ही बना पाई।
#2
IPL 2024 में MI के खिलाफ 6 रन की जीत
IPL इतिहास में GT की रनों के लिहाज से दूसरी सबसे छोटी जीत IPL 2024 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 6 रनों से आई थी। मुकाबले में GT ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सुदर्शन (45) की पारी की बदौलत 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में MI की टीम डेवाल्ड ब्रेविस (46) और रोहित शर्मा (42) की पारियों के बाद भी 9 विकेट के नुकसान पर 162 रन ही बना पाई थी।
#3
IPL 2023 में LSG के खिलाफ 7 रन की जीत
IPL इतिहास में GT की रनों के लिहाज से तीसरी सबसे छोटी जीत IPL 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 7 रनों से आई थी। उस मुकाबले में GT ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या (66) की पारी की बदौलत 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में LSG की टीम केएल राहुल (68*) की पारी के बाद भी 7 विकेट के नुकसान पर 128 रन ही बना पाई थी।
#4
IPL 2022 में KKR के खिलाफ 8 रन की जीत
IPL इतिहास में GT की रनों के लिहाज से चाैथी सबसे छोटी जीत IPL 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 8 रनों से आई थी। उस मुकाबले में GT ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान पांड्या (67) पारी की बदौलत 9 विकेट के नुकसान पर 156 रन का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में KKR की टीम आंद्रे रसेल (48) की पारी के बाद भी 8 विकेट के नुकसान पर 148 रन ही बना पाई थी।