IPL 2026 में उपविजेता रही GT की टीम, आंकड़ों में जानिए सफर

प्रदर्शन अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही GT GT ने IPL 2026 में 9 मैच जीते और 5 में हार का सामना किया। 18 अंको (0.695) के साथ GT की टीम तालिका में दूसरे स्थान पर रही। CSK इकलौती ऐसी रही, जिसके खिलाफ GT ने अपने दोनों मैच जीते। GT के अलावा RCB ने भी लीग स्टेज में 9 मैच जीते और रजत पाटीदार की कप्तानी वाली टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर रही थी।

क्वालीफायर क्वालीफायर में कैसा रहा GT का प्रदर्शन? क्वालीफायर-1 में GT की टीम RCB के खिलाफ 92 रन से करारी शिकस्त मिली थी। धर्मशाला में खेले गए उस मैच में RCB ने पहले खेलते हुए 254/5 का स्कोर बनाया। जवाब में GT की टीम 162 रन पर ही सिमट गई थी। इसके बाद क्वालीफायर-2 में GT ने RR को 7 विकेट से हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया था। मैच में GT ने जीत के लिए मिले 215 रन के लक्ष्य को हासिल किया था।

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रन इन बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन GT के लिए सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने बनाए। उन्होंने 16 पारियों में 45.75 की औसत और 163.02 की स्ट्राइक रेट के साथ 732 रन बनाए। सुदर्शन ने 17 पारियों में 45.12 की औसत और 157.98 की स्ट्राइक रेट से 722 रन बनाए। इस बीच उन्होंने एक शतक और 8 अर्धशतक लगाए। जोस बटलर ने 17 पारियों में 37.57 की औसत और 152.46 की स्ट्राइक रेट से 526 रन बनाए।

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