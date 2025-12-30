अलविदा 2025: जानिए 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने कैसे क्रिकेट जगत पर राज किया 

बिहार के 14 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने साल 2025 में अपने खेल से पूरी दुनिया को चौंका दिया। राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में तूफानी शतक जड़कर वह टी-20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। इसके बाद वैभव ने पूरे साल टी-20 और लिस्ट-ए क्रिकेट में एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़े। 2025 में उनका प्रदर्शन युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा बनकर सामने आया।

उम्र सिर्फ 13 साल की उम्र में बने राजस्थान की टीम का हिस्सा महज 13 साल की उम्र में वैभव IPL नीलामी में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा। RR ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपये में खरीदकर साबित कर दिया कि यह चयन सिर्फ दिखावा नहीं था। इसके बाद वैभव ने टी-20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का कारनामा किया। गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ उन्होंने तूफानी पारी खेलते हुए RR को 15.5 ओवर में 210 रन का लक्ष्य हासिल करा दिया।

GT ये रिकॉर्ड किया वैभव ने अपने नाम वैभव ने GT के खिलाफ महज 38 गेंदों में 101 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 35 गेंदों में शतक पूरा किया। वह IPL इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने और यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल हैं। IPL 2025 की 7 पारियों में वैभव ने 206.55 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए, जो संस्करण में न्यूनतम 100 गेंद खेलने वाले किसी भी बल्लेबाज में बेहतर रहा।

शतक यूथ सीरीज में वैभव ने बना डाला ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ यूथ सीरीज में भी वैभव का बल्ला आग उगलता नजर आया। चौथे वनडे में उन्होंने सिर्फ 52 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर यूथ वनडे इतिहास का सबसे तेज शतक लगा दिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के कामरान गुलाम का रिकॉर्ड तोड़ा। वैभव 78 गेंदों पर 143 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 13 चौके और 10 छक्के शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने यूथ वनडे में सबसे ज्यादा छक्कों के मामले में उन्मुक्त चंद का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

प्रदर्शन इंडिया-A के लिए डेब्यू में किया वैभव ने कमाल का प्रदर्शन वैभव ने इंडिया-A के लिए डेब्यू करते हुए धमाकेदार शतक जड़ दिया। राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ उन्होंने महज 42 गेंदों में 144 रन की तूफानी पारी खेली। वैभव ने सिर्फ 32 गेंदों में शतक पूरा किया, जिसमें 11 चौके और 15 छक्के शामिल रहे। इसके साथ ही वह सीनियर स्तर पर किसी राष्ट्रीय प्रतिनिधि टीम के लिए शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए।