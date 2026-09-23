ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट से संन्यास के बावजूद लिस्ट-A क्रिकेट में करेंगे वापसी
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ होने वाले मैच के लिए विक्टोरिया की वनडे कप टीम में शामिल किया गया है। यह मुकाबला डे-नाइट होगा। जंक्शन ओवल में नई फ्लडलाइट्स लगने के बाद यह पहला मैच है जो डे-नाइट में खेला जाना है। मैक्सवेल वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। इसके बावजूद वह अब लिस्ट-A क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।
संन्यास
साल 2025 में मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से लिया था संन्यास
मैक्सवेल ने साल 2025 की शुरुआत में वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। उनके पास विक्टोरिया या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) का अनुबंध भी नहीं है।
इसी साल उन्हें CA की केंद्रीय सूची से बाहर कर दिया गया था क्योंकि वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए ही सीमित रूप से उपलब्ध थे।
बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टी-20 सीरीज में भी वह नहीं खेले। हालांकि, जरूरत पड़ने पर विक्टोरिया के लिए वनडे कप खेलने की इच्छा उन्होंने जताई थी।
नजर
स्कॉट बोलैंड भी खेलते नजर आएंगे मुकाबला
मैक्सवेल के साथ तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड भी आगामी मुकाबले में विक्टोरिया के लिए खेलेंगे।
दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के साथ रविवार को रवाना होने से पहले उन्हें मैच खेलने का मौका मिलेगा।
बोलैंड पिछले शुक्रवार ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड के खिलाफ विक्टोरिया की जीत वाले मुकाबले में नहीं खेले थे।
यह टीम का इस सीजन का पहला मैच था, जिसमें विक्टोरिया ने शानदार जीत दर्ज की थी।
सितंबर
मैक्सवेल ने पिछले साल भी विक्टोरिया के लिए खेला था
पिछले साल वनडे से संन्यास की घोषणा के बाद मैक्सवेल ने विक्टोरिया के लिए वनडे कप के 2 मैच खेले थे।
इन मुकाबलों में उन्होंने राज्य के लिए लिस्ट-A क्रिकेट का अपना पहला शतक भी लगाया था।
हालांकि, उस समय मैक्सवेल CA के अनुबंधित खिलाड़ी थे। इन मैचों को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज की तैयारी के तौर पर देखा गया था।
मैक्सवेल अभी केवल लीग क्रिकेट खेलते हैं।
करियर
मैक्सवेल के करियर पर एक नजर
मैक्सवेल ने अपना पहला वनडे साल 2012 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। उन्होंने 149 मुकाबलों की 136 पारियों में 33.81 की औसत और 126.70 की स्ट्राइक रेट से 3,990 रन बनाए।
उनके बल्ले से 4 शतक और 23 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 201* रन रहा।
मैक्सवेल ने 77 विकेट भी लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/40 का रहा है।
लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 206 पारियों में 6,051 रन बनाए हैं। उन्होंने 123 विकेट भी लिए हैं।