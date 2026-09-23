ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर वनडे क्रिकेट खेलते नजर आएंगे (तस्वीर: एक्स/@ICC)

ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट से संन्यास के बावजूद लिस्ट-A क्रिकेट में करेंगे वापसी

लेखन आदर्श कुमार 11:19 am Sep 23, 202611:19 am

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ होने वाले मैच के लिए विक्टोरिया की वनडे कप टीम में शामिल किया गया है। यह मुकाबला डे-नाइट होगा। जंक्शन ओवल में नई फ्लडलाइट्स लगने के बाद यह पहला मैच है जो डे-नाइट में खेला जाना है। मैक्सवेल वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। इसके बावजूद वह अब लिस्ट-A क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।