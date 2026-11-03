ग्लेन मैक्सवेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, जानिए उनके आंकड़े 

इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल टूर में मेलबर्न में टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच होना है।

मैक्सवेल ने उम्मीद जताई थी कि उन्हें अपने घरेलू मैदान मेलबर्न में अपना अंतिम मैच खेलने का मौका मिल सकता है, लेकिन उन्होंने टीम के फैसले को पूरी तरह समझा।

उन्होंने इस बारे में कहा कि अगले 12-24 महीनों में टीम में बहुत बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि 2028 ओलंपिक नजदीक है। टीम को युवा खिलाड़ियों को मौका देना है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय दबाव का अनुभव कराना है।