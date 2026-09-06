फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने किया दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान

फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने लिया बड़ा फैसला, साल 2027 में फिर लड़ेंगे चुनाव

लेखन भारत शर्मा 06:40 pm Sep 06, 202606:40 pm

क्या है खबर?

फीफा (FIFA) के वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने मार्च 2027 में दोबारा से चुनाव में उतरने का मन बना लिया है। तमाम विवादों और इस्तीफे के बढ़ते चौतरफा दबाव के बीच यह आधिकारिक पुष्टि की गई है। फीफा के एक प्रवक्ता ने कहा, "फीफा अध्यक्ष ने अप्रैल में घोषणा की थी कि वह 2027 में चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन्फेंटिनो निश्चित रूप से आगामी चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे।"