फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने लिया बड़ा फैसला, साल 2027 में फिर लड़ेंगे चुनाव

फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने लिया बड़ा फैसला, साल 2027 में फिर लड़ेंगे चुनाव
क्या है खबर?
फीफा (FIFA) के वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने मार्च 2027 में दोबारा से चुनाव में उतरने का मन बना लिया है। तमाम विवादों और इस्तीफे के बढ़ते चौतरफा दबाव के बीच यह आधिकारिक पुष्टि की गई है। फीफा के एक प्रवक्ता ने कहा, "फीफा अध्यक्ष ने अप्रैल में घोषणा की थी कि वह 2027 में चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन्फेंटिनो निश्चित रूप से आगामी चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे।"
अभियान
मोरक्को में फीफा कांग्रेस के दौरान शुरू होगा अभियान
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन्फेंटिनो के इस पुनर्निर्वाचन अभियान की औपचारिक शुरुआत अगले साल मोरक्को में होने वाली 'फीफा कांग्रेस' के दौरान की जाएगी। हालांकि, इस बार उनकी राह आसान नहीं होने वाली है।
फीफा के नियमों के अनुसार, जो भी उम्मीदवार इन्फेंटिनो को चुनौती देना चाहता है, उसे 18 नवंबर तक अपनी आधिकारिक दावेदारी घोषित करनी होगी।
ऐसे में इस बार कड़े त्रिकोणीय या द्विपक्षीय मुकाबले के आसार बनते दिख रहे हैं।
विवाद
प्रतियोगिताओं में निजी निवेश को लेकर उपजा था विवाद
इन्फेंटिनो के खिलाफ पिछले काफी समय से फुटबॉल जगत में असंतोष की लहर है।
उन पर फीफा प्रतियोगिताओं की हिस्सेदारी को निजी निवेशकों को बेचने की गुप्त कोशिशों के आरोप लगे थे, जिसके बाद से उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी थी।
यूरोपीय फुटबॉल संघ (UEFA) ने फीफा प्रतियोगिताओं के बहिष्कार तक की धमकी दी थी।
हालांकि, हाल में फीफा भविष्य में प्रतियोगिताओं को न बेचने प्रयास करने के लिखित आवश्वासन से मामला शांत हो गया।
जानकारी
लगातार आलोचनाओं के बीच इन्फेंटिनो ने साधी चुप्पी
इन तमाम विवादों पर इन्फेंटिनो ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। हाल में पोलैंड में आयोजित हुए महिला अंडर-20 विश्व कप के दौरान भी उन्होंने इन विवादित मुद्दों पर मीडिया चैनल को कोई भी टिप्पणी देने से साफ इनकार कर दिया था।