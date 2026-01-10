GG बनाम UPW: फीबी लिचफील्ड ने जड़ा WPL करियर का पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

GG बनाम UPW: फीबी लिचफील्ड ने जड़ा WPL करियर का पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के दूसरे मुकाबले में यूपी वारियर्स (UPW) की बल्लेबाज फीबी लिचफील्ड ने गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (78) खेली। यह उनके WPL करियर का पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 24 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत UPW की टीम अधिकतर समय मैच में बनी रही। हालांकि, उनके आउट होने के बाद टीम लड़खड़ा गई और टीम को 10 रन की करीबी हार झेलनी पड़ी।
बल्लेबाजी
कैसी रही लिचफील्ड की पारी और साझेदारी?
UPW को 208 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 रन पर पहला झटका लग गया। उसके बाद बल्लेबाजी पर आई लिचफील्ड ने कप्तान मेग लैनिंग (30) के साथ 70 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। इसके बाद उन्होंने श्वेता सेहरावत (25) के साथ 5वें विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान लिचफील्ड ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। वह 40 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों से 78 रन बनाकर आउट हुईं।
जानकारी
लिचफील्ड ने UPW के लिए बनाया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक
लिचफील्ड अब UPW के लिए किरण नवगिरे (24 गेंद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, WPL 2025) के साथ संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। चिनैल हेनरी (18 गेंद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, WPL 2025) पहले नंबर पर हैं।
करियर
कैसा रहा है लिचफील्ड का WPL करियर?
लिचफील्ड साल 2024 में अपने WPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 15 मैचों में 21.30 की औसत और 130.66 की स्ट्राइक रेट से 277 रन बनाने में सफल रही हैं। यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इसी तरह वह अब तक 27 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 31.42 की औसत और 140.12 की स्ट्राइक रेट से 440 रन बनाने में सफल रही हैं। इसमें 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 64 रन का रहा है।