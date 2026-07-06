महिला टी-20 विश्व कप 2026 में क्या बने रिकॉर्ड? आंकड़ों के साथ जानिए विश्लेषण

हार

इंग्लैंड को घरेलू मैदान पर मिली पहली हार

फाइनल मैच के साथ ही इंग्लैंड को पहली बार घरेलू मैदान पर महिला विश्व कप (वनडे या टी-20) में हार का सामना करना पड़ा। मेजबान टीम ने इससे पहले 1973, 1993 और 2017 में वनडे खिताब जीते थे और 2009 में पहला टी-20 विश्व कप भी जीता था। रविवार की हार इंग्लैंड की घरेलू मैदान पर खेले गए महिला टी-20 विश्व कप के पिछले 12 मैचों और लॉर्ड्स में खेले गए पिछले 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पहली हार रही।