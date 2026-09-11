गावस्कर बोले- IPL नीलामी के लिए रणजी ट्रॉफी को नजरअंदाज कर रहा BCCI

रणजी ट्रॉफी के शेड्यूल पर गावस्कर भड़के, बोले- IPL नीलामी के लिए हो रहा सब कुछ

लेखन Manoj Panchal 01:20 pm Sep 11, 202601:20 pm

क्या है खबर?

भारत के महान पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने 2026-27 घरेलू क्रिकेट सत्र के कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी को 2 हिस्सों में कराने और इसके बीच 2 महीने से ज्यादा का अंतर रखने के फैसले की आलोचना की। रणजी ट्रॉफी का पहला चरण 11 अक्टूबर से 5 नवंबर तक खेला जाएगा, जबकि दूसरा चरण 17 जनवरी, 2027 से शुरू होगा। गावस्कर ने कहा कि इससे प्रथम श्रेणी क्रिकेट की लय और खिलाड़ियों की गति प्रभावित होती है।