गौतम गंभीर ने की श्रेयस अय्यर की तारीफ, कहा- कप्तान के तौर पर है निस्वार्थ

जिओस्टार के शो 'फॉलो द ब्लूज' पर गंभीर ने कहा, "श्रेयस के बारे में जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, वह यह थी कि वे टीम की जरूरत के हिसाब से कई बार अपनी बल्लेबाजी पोजीशन छोड़ने के लिए भी पूरी तरह तैयार थे।"

उनकी यह लचक व्यक्तिगत आंकड़ों और रिकॉर्ड्स के बजाय टीम की सफलता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो उन कप्तानों में कम देखने को मिलती है, जो टीम के मुख्य बल्लेबाज भी होते हैं।