गौतम गंभीर ने की श्रेयस अय्यर की तारीफ, कहा- कप्तान के तौर पर है निस्वार्थ
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर की कप्तानी की जमकर सराहना की है। यह टिप्पणी एशियाई खेल 2026 में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदक जीतने के बाद आई है। गंभीर और श्रेयस के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए एक साथ काम करने के दौरान गहरे और मजबूत रिश्ते बने थे।
प्रभावित
श्रेयस के 'टीम पहले' रवैये से बेहद प्रभावित दिखे गंभीर
जिओस्टार के शो 'फॉलो द ब्लूज' पर गंभीर ने कहा, "श्रेयस के बारे में जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, वह यह थी कि वे टीम की जरूरत के हिसाब से कई बार अपनी बल्लेबाजी पोजीशन छोड़ने के लिए भी पूरी तरह तैयार थे।"
उनकी यह लचक व्यक्तिगत आंकड़ों और रिकॉर्ड्स के बजाय टीम की सफलता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो उन कप्तानों में कम देखने को मिलती है, जो टीम के मुख्य बल्लेबाज भी होते हैं।
खूबी
निस्वार्थता ही एक अच्छे कप्तान की सबसे बड़ी खूबी- गंभीर
गंभीर ने निस्वार्थता को अच्छे कप्तान का सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया।
उन्होंने कहा, "श्रेयस निस्वार्थ कप्तान है। आप बेहद मेहनती हो सकते हैं, अनुशासित हो सकते हैं, पूरी तरह फिट हो सकते हैं, नंबर एक बल्लेबाज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप निस्वार्थ नहीं हैं, तो इन चीजों का कोई मोल नहीं है।"
गंभीर का बयान रेखांकित करता है कि निस्वार्थता ही प्रभावी कप्तानी के मूल में है, जो तकनीकी कौशल और फिटनेस के स्तर से कहीं ऊपर है।
चुनौती
वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 टी-20 मैचों की सीरीज है भारत की अगली चुनौती
वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में भारत ने 2-1 से शानदार जीत दर्ज की थी।
अब 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली आगामी 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में श्रेयस की कप्तानी की एक बार फिर कड़ी परीक्षा होगी।
यह सीरीज भारतीय टीम के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, जहां वे श्रेयस के सफल नेतृत्व में कैरेबियाई टीम के खिलाफ अपने विजयी रथ को लगातार आगे बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे।