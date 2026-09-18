वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान सीरीज में मौका नहीं मिला (फाइल तस्वीर)

गौतम गंभीर का वैभव सूर्यवंशी पर अहम बयान, कहा- मौके के लिए अभी करना होगा इंतजार

लेखन आदर्श कुमार 10:17 am Sep 18, 202610:17 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं देने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि इस युवा बल्लेबाज को भारत की टी-20 टीम की अंतिम एकादश में अपनी अगली बारी के लिए इंतजार करना होगा। सूर्यवंशी जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार फॉर्म के साथ अफगानिस्तान सीरीज में पहुंचे थे। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने प्रदर्शन के दम पर 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार जीता था।