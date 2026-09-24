गौतम गंभीर बोले- मेरी टीम को विश्व कप जीतने में 17 साल नहीं 17 महीने लगे

उन्होंने आगे कहा, "मैं कप्तानी की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि यह देख रहा हूं कि आप कितने निस्वार्थ हैं और श्रेयस में यह खूबी है। एक कप्तान के तौर पर आगे के सफर में यह उनके लिए सबसे बड़ी खासियत हो सकती है। आप मेहनती, अनुशासित, फिट और दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हो सकते हैं, लेकिन अगर निस्वार्थ नहीं हैं तो बाकी सारी चीजें बेकार हैं। श्रेयस में ये सभी खूबियां हैं और इसके साथ निस्वार्थता भी है।"