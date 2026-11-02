गौतम गंभीर ने टी-20 सीरीज जीत के बाद भारतीय टीम को दिया अहम संदेश
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच समाप्त हुई 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को एक बेहद प्रभावशाली भाषण दिया। सीरीज को 3-2 से जीतने के बाद जहां गंभीर ने युवा खिलाड़ियों के जुझारू प्रदर्शन की तारीफ की, वहीं आखिरी के दो मैचों में मिली हार को लेकर टीम को कड़ी चेतावनी भी दी। आइए जानते हैं गंभीर ने क्या कुछ कहा।
तारीफ
विपरीत परिस्थितियों में जीत बड़ी बात- गंभीर
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा जारी वीडियो रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर ने मैच के बाद कहा, "आप सभी को इस पूरी सीरीज में किए गए प्रयास पर गर्व होना चाहिए। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्हीं के घर में सीरीज जीतना शानदार उपलब्धि है। आप सभी को खुद पर गर्व होना चाहिए और आप सिर ऊंचा करके वापस जा सकते हैं। हम आखिरी दो मैच भी जीतना चाहते थे, लेकिन कभी-कभी खेल में ऐसा हो जाता है।"
प्रभाव
वनडे और टेस्ट टीम के लिए बनाई लय
गंभीर ने कहा, "मुझे लगता है कि आप लोगों ने बाकी के दौरे (वनडे और टेस्ट सीरीज) के लिए एक सही लय सेट कर दी है। सीरीज की शुरुआत से पहले मैंने कहा था कि लय बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब यह वनडे और टेस्ट टीमों पर निर्भर करता है कि वे इस सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएं।"
बता दें कि भारतीय टी-20 टीम को अब करीब एक महीने का लंबा ब्रेक मिलने जा रहा है।
हिदायत
श्रीलंका दौरे को लेकर सख्त हिदायत
गंभीर ने 22 दिसंबर से श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज पर कहा, "अब हमारे पास एक महीने की छुट्टी है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप सभी अपनी फिटनेस और आकार को बरकरार रखें और श्रीलंका दौरे के लिए खुद को बेहतरीन तरीके से तैयार करें। हम किसी भी विरोधी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। हमें एक टीम के रूप में लगातार आगे बढ़ना होगा और हमेशा एक टीम की तरह ही खेलना होगा।"