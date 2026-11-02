गौतम गंभीर ने टी-20 सीरीज जीत के बाद भारतीय टीम को दिया अहम संदेश

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा जारी वीडियो रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर ने मैच के बाद कहा, "आप सभी को इस पूरी सीरीज में किए गए प्रयास पर गर्व होना चाहिए। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्हीं के घर में सीरीज जीतना शानदार उपलब्धि है। आप सभी को खुद पर गर्व होना चाहिए और आप सिर ऊंचा करके वापस जा सकते हैं। हम आखिरी दो मैच भी जीतना चाहते थे, लेकिन कभी-कभी खेल में ऐसा हो जाता है।"