गौतम गंभीर पहुंचे हाई कोर्ट, अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर

हर्जाना गंभीर ने 2.5 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की दिल्ली हाई कोर्ट में दायर इस सिविल केस में उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के साथ-साथ 2.5 करोड़ रुपये के हर्जाने और ऐसी सामग्री को तुरंत हटाने की मांग की गई है। गंभीर ने याचिका में कहा, 'मेरी पहचान, मेरा नाम, मेरा चेहरा, मेरी आवाज को कुछ अनजान अकाउंट्स ने गलत जानकारी फैलाने और मेरे नाम पर पैसे कमाने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है।'

उदाहरण दस्तावेजों में फर्जी उदाहरण का किया जिक्र इस मुकदमे के दस्तावेजों में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें फर्जी खबरें खूब चर्चा में रहीं। एक फर्जी वीडियो में दिखाया गया कि गंभीर अपने इस्तीफे की घोषणा कर रहे हैं, इस वीडियो को करीब 30 लाख लोगों ने देखा। वहीं, एक अन्य वीडियो में वरिष्ठ क्रिकेटरों पर उनकी टिप्पणियों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था, उसे 17 लाख से ज्यादा बार देखा गया था।

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मामला 16 प्रतिवादियों के खिलाफ दायर की गई है याचिका यह केस 16 प्रतिवादियों के खिलाफ दायर किया गया है, जिनमें सोशल मीडिया अकाउंट, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और मेटा, एक्स और गूगल/यूट्यूब जैसे मध्यस्थ शामिल हैं। किसी भी अदालती आदेश को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी निकायों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस याचिका में कॉपीराइट अधिनियम 1957, ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999, और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है,

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