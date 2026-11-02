गौतम गंभीर का बड़ा खुलासा, कहा- मुख्य कोच के दबाव ने मानसिक रूप से थकाया

गंभीर ने टीम चयन और प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने के फैसलों पर कहा, "यह मेरा काम है। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा काम सही फैसला लेना है, लोकप्रिय फैसला लेना नहीं।"

उन्होंने कहा, "ड्रेसिंग रूम में बैठकर ऐसे फैसले लेना बहुत आसान है जिससे लोग खुश हो जाएं, लेकिन मेरा काम ड्रेसिंग रूम को सुरक्षित रखना और उन लोगों को स्पष्टता और समर्थन देना है जिन्होंने लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन किया है।"