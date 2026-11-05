WPL 2027 का पूरा कार्यक्रम और अन्य सभी प्रमुख जानकारी

14 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस

15 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वारियर्स

16 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

17 जनवरी: यूपी वारियर्स बनाम मुंबई इंडियंस

18 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स

19 जनवरी: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी वारियर्स

20 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस

21 जनवरी: यूपी वारियर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स

22 जनवरी: गुजरात जायंट्स बनाम RCB

23 जनवरी: दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम MI

24 जनवरी: यूपी वारियर्स बनाम गुजरात जायंट्स