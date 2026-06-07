फ्रेंच ओपन 2026: अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्लेवियो कोबोली को हराते अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता

सफर

ऐसा रहा कोबोली का फाइनल तक का सफर

पहला राउंड: आंद्रिया पेलेग्रिनो को 6-4, 7-6(4), 6-3 से हराया दूसरा राउंड: वू यीबिंग को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया तीसरा राउंड: लर्नर टिएन को 6-2, 6-2, 6-3 से हराया चौथा राउंड: जकारि स्वाजदा को 6-2, 6-3, 6-7(3), 7-6(5) से हराया क्वार्टर फाइनल: फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराया सेमीफाइनल: मैटियो अर्नाल्डी के वॉकओवर से आगे बढ़ा (अर्नाल्डी ने अस्वस्थ होने के चलते मैच से नाम वापस ले लिया)