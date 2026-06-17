फीफा विश्व कप: फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराया, किलियन एम्बाप्पे ने दागे 2 गोल

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पहले हाफ में सेनेगल ने 2 बड़े मौके गंवाए

पहले हाफ के 25वें मिनट में सेनेगल के निकोलस जैक्सन बाएं छोर से तेजी से गोल की ओर बढ़े और जोरदार शॉट लगाया, लेकिन गेंद पोस्ट से टकरा गई। इसके बाद गोलकीपर की पीठ से लगकर कॉर्नर के लिए बाहर चली गई। आखिरी मिनटों में फ्रांस के पेनाल्टी बॉक्स में गेंद इस्माइला सार के पास पहुंची। उनके पास गोल करने का मौका था, लेकिन वह गेंद पर नियंत्रण नहीं बना सके और उनका शॉट क्रॉसबार के ऊपर से निकल गया।