फीफा विश्व कप: फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराया, किलियन एम्बाप्पे ने दागे 2 गोल
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस फुटबॉल टीम ने जोरदार शुरुआत की है। उसने सेनेगल को 3-1 से हराकर 3 अंक हासिल किए। फ्रांस के लिए किलियन एम्बाप्पे ने 66वें और 90+6वें मिनट में गोल दागे। वहीं, ब्रेडली बार्कोला ने 80वें मिनट में गोल किया। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल इब्राहिम म्बाये ने 90+6वें मिनट में दागा। पहला हाफ फ्रांस के लिए निराशाजनक रहा, लेकिन दूसरे हाफ में उसने शानदार वापसी की। एम्बाप्पे ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए।
पहला
पहले हाफ में सेनेगल ने 2 बड़े मौके गंवाए
पहले हाफ के 25वें मिनट में सेनेगल के निकोलस जैक्सन बाएं छोर से तेजी से गोल की ओर बढ़े और जोरदार शॉट लगाया, लेकिन गेंद पोस्ट से टकरा गई। इसके बाद गोलकीपर की पीठ से लगकर कॉर्नर के लिए बाहर चली गई। आखिरी मिनटों में फ्रांस के पेनाल्टी बॉक्स में गेंद इस्माइला सार के पास पहुंची। उनके पास गोल करने का मौका था, लेकिन वह गेंद पर नियंत्रण नहीं बना सके और उनका शॉट क्रॉसबार के ऊपर से निकल गया।
खराब
पहले हाफ में फ्रांस का बेहद खराब प्रदर्शन
पहले हाफ में फ्रांस की टीम पूरी तरह संघर्ष करती नजर आई। टीम 1966 के बाद पहली बार विश्व कप के किसी मुकाबले के पहले हाफ में सिर्फ एक शॉट ही लगा सकी। फ्रांसीसी खिलाड़ी पूरे हाफ में लय में नहीं दिखे और प्रभाव छोड़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे। वहीं, सेनेगल के मजबूत डिफेंस ने फ्रांस के हमलों को लगातार विफल किया और उसे साफ मौके बनाने का अवसर नहीं दिया।
बचाव
सेनेगल के गोलकीपर ने 2 शानदार बचाव किए
सेनेगल के गोलकीपर एडुआर्ड मेंडी ने दूसरे हाफ में लगातार 2 बचाव किए। पहले उन्होंने शानदार ड्रिब्लिंग करते हुए पेनाल्टी बॉक्स में घुसे माइकल ओलिसे के प्रयास को विफल किया फिर एम्बाप्पे के खतरनाक शॉट को भी रोक दिया। एम्बाप्पे गोल की ओर बढ़े और शॉट लगाया, लेकिन मेंडी तेजी से आगे आए और अपने बाएं पैर से गेंद को रोक दिया। एम्बाप्पे के शॉट में ऊंचाई नहीं थी, जिसका फायदा मेंडी ने उठाया।
स्टार
एम्बाप्पे को नहीं रोक पाई सेनेगल
दूसरे हाफ में फ्रांस को पेनल्टी नहीं मिलने के कुछ ही क्षण बाद एम्बाप्पे ने 66वें मिनट में टीम को बढ़त दिला दी। ओलिसे ने पेनाल्टी बॉक्स के बाहर से शानदार पास देकर सेनेगल की डिफेंस को भेद दिया। इस सटीक असिस्ट पर एम्बाप्पे ने बॉक्स के किनारे से दाएं पैर से शॉट लगाया और गेंद को गोलकीपर मेंडी के पास से गोल में पहुंचा दिया। इसी के साथ फ्रांस ने मुकाबले में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।
रिकॉर्ड
एमबाप्पे ने ये बड़े रिकॉर्ड किए अपने नाम
एमबाप्पे ने 2 गोल दागकर इतिहास रच दिया। वह अब 58 गोल के साथ फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ओलिवियर जिरू को पीछे छोड़ा है। इसके साथ ही एम्बाप्पे ने फीफा विश्व कप में अपना 14वां गोल दागा और जस्ट फोंटेन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अब वह विश्व कप इतिहास में फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं।
जानकारी
ऐसे मारा बार्कोला ने गोल
बार्कोला ने राबियो के शानदार थ्रू पास पर तेजी से आगे बढ़े और गोलकीपर मेंडी के ऊपर से बेहतरीन टच के साथ गेंद को गोल में पहुंचा दिया। उन्होंने सब्स्टीट्यूट के रूप में आने के एक मिनट बाद ही गोल दाग दिया।
इतिहास
एमबाप्पे के दूसरे गोल ने मेसी और पेले को छोड़ा पीछे
एम्बाप्पे के दूसरे गोल ने सबको चौंका दिया। उन्होंने बॉक्स के काफी बाहर से तेज और सटीक शॉट लगाया जो सीधे गोल में समा गया। यह गोल इतना कमाल का था कि गोलकीपर पूरी कोशिश के बावजूद उसे रोक नहीं सके। इस गोल के साथ उन्होंने लियोनल मेसी और पेले जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। विश्व कप में मेसी के 13 और पेले के 12 गोल हैं। एम्बाप्पे के 14 गोल हैं।