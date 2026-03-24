आदित्य बिड़ला ग्रुप और टाइम्स ग्रुप समेत 4 बड़ी कंपनियों ने मिलकर खरीदी RCB फ्रेंचाइजी

चेयरमैन आर्यमन विक्रम बिड़ला होंगे RCB के नए चेयरमैन बिरला ग्रुप के आर्यमन विक्रम बिड़ला RCB के नए चेयरमैन बनेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, इस समूह ने यूके-डियाजियो पीएलसी की सहायक कंपनी, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) के साथ RCB की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक पक्का समझौता किया है। इस खरीद में IPL और WPL दोनों की पुरुष और महिला टीमें शामिल हैं।

इतिहास कैसा रहा है RCB के मालिकाना हक का इतिहास? RCB को सबसे पहले साल 2008 में तत्कालीन किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के मालिक विजय माल्या ने खरीदा था। हालांकि, 2012 में यह कंपनी बंद हो गई थी। उसके बाद में टीम को माल्या की अगुवाई में यूनाइटिड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) ने खरीद लिया था। इसके बाद माल्या के विदेश भागने के बाद USL ने कंपनी की एक बड़ी हिस्सेदारी डियाजियों को बेच दी थी।

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