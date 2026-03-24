आदित्य बिड़ला ग्रुप और टाइम्स ग्रुप समेत 4 बड़ी कंपनियों ने मिलकर खरीदी RCB फ्रेंचाइजी

आदित्य बिड़ला ग्रुप और टाइम्स ग्रुप समेत 4 बड़ी कंपनियों ने मिलकर खरीदी RCB फ्रेंचाइजी
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) इतिहास की सबसे चर्चित टीमों में शुमार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को आदित्य बिड़ला ग्रुप (ABG), द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप (ToI), बोल्ट वेंचर्स (Bolt), और ब्लैकस्टोन की परपेचुअल प्राइवेट इक्विटी स्ट्रैटेजी (BXPE, Blackstone) ने मिलकर खरीदा है। क्रिकबज के मुताबिक, इस समूह ने 1.78 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 16,706 करोड़ रुपये) में टीम की पूरी हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि, अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है।
चेयरमैन
आर्यमन विक्रम बिड़ला होंगे RCB के नए चेयरमैन
बिरला ग्रुप के आर्यमन विक्रम बिड़ला RCB के नए चेयरमैन बनेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, इस समूह ने यूके-डियाजियो पीएलसी की सहायक कंपनी, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) के साथ RCB की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक पक्का समझौता किया है। इस खरीद में IPL और WPL दोनों की पुरुष और महिला टीमें शामिल हैं।
इतिहास
कैसा रहा है RCB के मालिकाना हक का इतिहास?
RCB को सबसे पहले साल 2008 में तत्कालीन किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के मालिक विजय माल्या ने खरीदा था। हालांकि, 2012 में यह कंपनी बंद हो गई थी। उसके बाद में टीम को माल्या की अगुवाई में यूनाइटिड स्पिरिट्स लिमिटेड (USL) ने खरीद लिया था। इसके बाद माल्या के विदेश भागने के बाद USL ने कंपनी की एक बड़ी हिस्सेदारी डियाजियों को बेच दी थी।
खिताब
IPL 2025 को जीतने में सफल हुई थी RCB
IPL 2025 के फाइनल में RCB ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 रन से हराते हुए अपना पहला खिताब जीता था। RCB ने लीग स्टेज के अपने 14 में से 9 मैच जीते और 4 में शिकस्त मिली थी। इस बीच 1 मैच बेनतीजा रहा था। अंक तालिका में RCB की टीम दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं, क्वालीफायर-1 में रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम ने PBKS को 8 विकेट से मात दी थी।