पाकिस्तान के पूर्व कोच जेसन गिलेस्पी का खुलासा, कहा- PCB पर बकाया हैं हजारों डॉलर

द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में गिलेस्पी ने खुलासा किया, "PCB को अभी भी मुझे हजारों डॉलर देने हैं, लेकिन मैं कभी भी 'हां में हां' मिलाने वाला इंसान नहीं बनने वाला था। मैं अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करने वाला था। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं किया।"

उन्होंने कहा, "मैं शांत रह सकता था, हर बात पर सहमत हो सकता था और अपना वेतन घर ले जा सकता था, लेकिन वह मैंने वैसा नहीं किया।"