विराट कोहली के साथ खेले थे अमनप्रीत सिंह (तस्वीर: एक्स/@palapitta9)

पंजाब किंग्स के पूर्व खिलाड़ी अमनप्रीत सिंह गिल के निधन पर विराट कोहली ने जताया शौक

लेखन आदर्श कुमार 02:45 pm May 07, 202602:45 pm

क्या है खबर?

भारत के पूर्व अंडर-19 खिलाड़ी और पंजाब के तेज गेंदबाज रहे अमनप्रीत सिंह गिल का सिर्फ 36 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने बुधवार सुबह चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली। उनकी मौत की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। अमनप्रीत के निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। वह तेज गेंदबाज थे और अंडर-19 स्तर पर विराट कोहली के साथ खेल चुके हैं। कोहली ने भी अमनप्रीत के निधन पर दुख व्यक्त किया है।