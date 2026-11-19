मोहम्मद सिराज को पहले टेस्ट से बाहर कर दिया गया (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

सिराज को टीम से बाहर रखने पर भड़के पूर्व सलामी बल्लेबाज, बोले- यह फैसला पचाना मुश्किल

लेखन आदर्श कुमार 03:05 pm Nov 19, 202603:05 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। जसप्रीत बुमराह, अंशुल कंबोज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सिराज को बाहर रखने के फैसले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।