सिराज को टीम से बाहर रखने पर भड़के पूर्व सलामी बल्लेबाज, बोले- यह फैसला पचाना मुश्किल
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। मैच में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली। जसप्रीत बुमराह, अंशुल कंबोज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाश दीप तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सिराज को बाहर रखने के फैसले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बयान
जाफर ने क्या कहा?
जाफर ने एक्स पर लिखा, 'न्यूजीलैंड में बाएं हाथ के बल्लेबाजों को देखते हुए मैं रविंद्र जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर को चुनने की वजह समझ सकता हूं, लेकिन सिराज को बाहर रखना पूरी तरह हैरान करने वाला है। जिस खिलाड़ी ने अकेले दम पर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बराबर कराई और जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के मौजूदा चक्र में भारत का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज है, उसे अनुकूल परिस्थितियों में भी टीम में जगह नहीं मिली?'
कमी
पहले ही भारत को सिराज की कमी खली- जाफर
जाफर ने आगे लिखा, 'मैच के पहले ही दिन भारत को उनकी कमी खल रही है। ऐसी परिस्थितियां सिराज के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं। वह अपनी लगातार मेहनत से साझेदारियां तोड़ते हैं, बल्लेबाजों को थकाते हैं और मैच में प्रभाव छोड़ते हैं। यह फैसला पचाना बेहद मुश्किल है।'
पहले दिन भारत के लिए बुमराह ने 3 विकेट लिए। वहीं, कंबोज और आकाश दीप को एक-एक सफलता मिली। पहले दिन न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 243 रन बनाए।
कोच
भारतीय बल्लेबाजी कोच ने सिराज को लेकर कही ये बात
भारतीय बल्लेबाजी कोच ने पहले दिन के खेल के बाद कहा, "जब टीम का चयन किया जाता है तो हम सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन को ध्यान में रखते हैं और उसी के अनुसार टीम उतारी जाती है। सिराज के साथ कोई समस्या नहीं है। टीम प्रबंधन ने उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ संयोजन चुना और उसे मैदान पर उतारा। श्रीलंका में परिस्थितियां अलग थीं। सिराज को बाहर रखने का फैसला गलत नहीं था।"
बचाव
कोटक ने प्रसिद्ध कृष्णा का बचाव भी किया
कोटक ने पहले दिन महंगे साबित हुए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध का बचाव किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का यह तेज गेंदबाज आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी करता है और विकेट की तलाश में रन भी खर्च कर सकता है।
कोटक ने आगे कहा, "प्रसिद्ध आक्रामक गेंदबाज हैं और उनसे रन भी बन सकते हैं। जब वह विकेट लेते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब रन खर्च करते हैं तो उन्हें यह पसंद नहीं आता।"