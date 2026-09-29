मोहित शर्मा बन सकते हैं चेन्नई सुपरकिंग्स के गेंदबाजी कोच- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है और आखिरी समय में कोई बदलाव नहीं हुआ तो जल्द आधिकारिक घोषणा हो सकती है। मोहित आखिरी बार दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेले थे। वह इससे पहले CSK के साथ कुल 4 सीजन तक जुड़े रहे हैं। वह एरिक सिमंस की जगह ले सकते हैं।
पुष्टि
CSK के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कही ये बात
CSK के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथन ने मोहित के गेंदबाजी कोच बनने की पुष्टि की है।
उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि कोच जहीर खान की सिफारिश पर उनको यह जिम्मेदारी दी गई है।
उन्होंने कहा कि मोहित खिलाड़ी के तौर पर भी टीम के साथ शानदार रहे हैं और उम्मीद है कि वह कोच के रूप में भी अच्छा काम करेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले हफ्तों में अन्य कोचिंग स्टाफ की भी नियुक्ति होगी।
करियर
इन टीमों के लिए खेले मोहित
38 वर्षीय मोहित ने IPL में 120 मुकाबले खेले हैं और उनके नाम 134 विकेट हैं।
गुजरात टाइटंस (GT) के साथ उनके प्रदर्शन में खास निखार देखने को मिला था, जहां अपनी विविधता और सटीक गेंदबाजी के दम पर वह टीम के नियमित विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे।
GT के लिए दो सीजन में मोहित ने 41 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा वह 2016 से 2018 तक पंजाब किंग्स (PBKS) का भी हिस्सा रहे थे।
संन्यास
मोहित ने पिछले साल लिया था संन्यास
हरियाणा के इस गेंदबाज ने पिछले साल दिसंबर में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी।
भारतीय टीम के साथ उनका सफर 2015 विश्व कप के लिए याद किया जाता है, जहां महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वह संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे।
IPL में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2014 में आया था। CSK की ओर से खेलते हुए उन्होंने 23 विकेट लिए और पर्पल कैप अपने नाम किया था।
नई टीम
मोहित और जहीर के सामने ये चुनौती
CSK के मुख्य कोच के रूप में जहीर और गेंदबाजी कोच के रूप में मोहित का कार्यकाल सबसे कठिन परीक्षा माना जा रहा है।
उनके सामने स्टीफन फ्लेमिंग की एक बेहद समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, जिन्होंने 16 सालों में टीम को 5 IPL खिताब दिलाए।
लगातार 3 सीजन से प्लेऑफ की दौड़ से बाहर रहने वाली CSK की टीम में इस समय कप्तान रुतुराज गायकवाड़ के नए नेतृत्व को निखारने की बड़ी चुनौती हैं।