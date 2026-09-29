मोहित शर्मा CSK के गेंदबाजी कोच होंगे (फाइल तस्वीर)

मोहित शर्मा बन सकते हैं चेन्नई सुपरकिंग्स के गेंदबाजी कोच- रिपोर्ट

लेखन आदर्श कुमार 03:35 pm Sep 29, 202603:35 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है और आखिरी समय में कोई बदलाव नहीं हुआ तो जल्द आधिकारिक घोषणा हो सकती है। मोहित आखिरी बार दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेले थे। वह इससे पहले CSK के साथ कुल 4 सीजन तक जुड़े रहे हैं। वह एरिक सिमंस की जगह ले सकते हैं।