इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटरों ने पाकिस्तान टीम की किंग चार्ल्स से मुलाकात का उड़ाया मजाक

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटरों ने पाकिस्तान टीम की किंग चार्ल्स से मुलाकात का उड़ाया मजाक

लेखन भारत शर्मा 02:22 pm Sep 09, 202602:22 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय क्रिकेट जगत में एक बड़ा मजाक बन चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में मिली हार के बाद अपने 7 खिलाड़ियों और 2 कोचों को वापस पाकिस्तान भेज दिया है। PCB के इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है। इस बीच इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ियों ने PCB के फैसले के साथ पाकिस्तान टीम की किंग चार्ल्स से मुलाकात का भी जमकर मजाक उड़ाया है।