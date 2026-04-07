पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल बने BCB के नये अध्यक्ष

बांग्लादेश सरकार ने पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मंगलवार को बांग्लादेश सरकार ने अमीनुल इस्लाम के नेतृत्व वाले BCB बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग करने के बाद ये फैसला किया है। बता दें कि अमीनुल पर आरोप लगे थे कि वह मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे में यह बांग्लादेश क्रिकेट में बड़ा बदलाव है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

समिति समिति में इनका नेतृत्व करेंगे तमीम इकबाल क्रिकइंफो के मुताबिक, 37 वर्षीय तमीम BCB ​​के सबसे कम उम्र के प्रमुख बने हैं और वे 11-सदस्यीय तदर्थ समिति का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मिन्हाजुल अबेदिन और पूर्व क्रिकेटर तथा टीवी कमेंटेटर अथर अली खान शामिल हैं। समिति के अन्य सदस्य रश्ना इमाम, मिर्जा यासिर अब्बास, सैयद इब्राहिम अहमद, इसराफिल खसरू, तंजिल चौधरी, सलमान इस्फहानी, रफीकुल इस्लाम और फहीम सिन्हा हैं।

आरोप अमीनुल इस्लाम से नाखुश थे निदेशकों अमीनुल के कार्यकाल में, बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भारत में खेले गए टी-20 विश्व कप 2026 से अपना नाम वापस ले लिया था। इस मामले में काफी विवाद देखने को मिला था, जिसे अमीनुल सही से संभाल नहीं सके थे। हाल ही में BCB से 6 से ज्यादा निदेशकों ने इस्तीफा दे दिया है। BCB पर खेल मंत्रालय का दबाव लगातार बढ़ रहा था, इसके बाद अमीनुल को उनके पद से हटाया गया।

Advertisement