वैभव सूर्यवंशी की सचिन तेंदुलकर से तुलना शुरू हो चुकी है

वैभव सूर्यवंशी की सचिन तेंदुलकर से तुलना पर पूर्व क्रिकेटर का अहम बयान, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 01:57 pm Jun 19, 202601:57 pm

क्या है खबर?

वैभव सूर्यवंशी अभी महज 15 साल के हैं और उन्होंने अभी तक भारतीय टीम के लिए डेब्यू भी नहीं किया है, लेकिन उनकी तुलना महान सचिन तेंदुलकर से शुरू हो चुकी है। वह हाल ही में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। हालांकि, उनकी सचिन से तुलना पर पूर्व विश्व विजेता क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अहम बयान दिया है। जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।