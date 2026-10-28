वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग में भेजने को लेकर पूर्व क्रिकेट ने दिया अहम बयान

रमेश ने सूर्यवंशी को ओपनिंग में भेजे जाने को लेकर एक वीडियो में कहा, "टीम प्रबंधन ने जब वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग में भेजा, तो यह उनके लिए किसी चॉकलेट की तरह था। वह मैदान पर उस छोटे बच्चे की तरह बेखौफ होकर खेले, जिसे शुक्रवार की शाम को यह पता हो कि अगले 2 दिन स्कूल की छुट्टी है और दिमाग में कोई बोझ नहीं है।"

उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी ने अपने पसंदीदा स्थान पर बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की।