समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कांग्रेस सांसद मसूद ने सिराज के चयन न होने पर धर्म का एंगल जोड़ा था।

मसूद ने कहा था, "कहा जा रहा है कि अच्छे प्रदर्शन के बावजूद मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी गई। उनका नाम 'सिराज' है और इसी वजह से उन्हें जगह नहीं दी गई।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर आप अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उनका चयन नहीं कर रहे हैं, तो भेदभाव साफ दिखाई देता है।"