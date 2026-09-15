इमरान खान अभी पाकिस्तान की जेल में हैं (फाइल तस्वीर)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तानों की विदेश मंत्री से अपील, इमरान खान मर जाएंगे जल्द दखल दें

लेखन आदर्श कुमार 02:38 pm Sep 15, 202602:38 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के 7 पूर्व कप्तानों ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग को पत्र लिखकर पाकिस्तान में इमरान खान की हिरासत को लेकर मानवीय चिंताएं जताई। पत्र पर एलन बॉर्डर, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क, किम ह्यूज, मार्क टेलर और स्टीव वॉ के हस्ताक्षर हैं। पूर्व कप्तानों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह पत्र राजनयिक या राजनीतिक हस्तियों के तौर पर नहीं, बल्कि पूर्व कप्तानों के रूप में लिखा है, जिन्हें इस मामले पर आवाज उठाना जरूरी लगा।