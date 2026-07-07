अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर जादरान का 38 साल की उम्र में निधन
क्या है खबर?
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर जादरान का 38 साल की उम्र में निधन हो गया। वह लंबे समय से दुर्लभ बीमारी हेमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस (HLH) से जूझ रहे थे, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। इलाज के लिए वह इस साल जनवरी से दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन की पुष्टि उनके छोटे भाई घमई जादरान ने की, जो इलाज के दौरान लगातार उनके साथ मौजूद रहे।
पहचान
अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी भारत में शापूर से मिले थे
शापूर अपनी दरियादिली और विनम्र स्वभाव के लिए भी पहचाने जाते थे। उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया, जिनमें स्टार स्पिनर राशिद खान भी शामिल हैं। बीमारी के अंतिम दिनों में भी वह पूर्व कप्तान असगर अफगान समेत कई अफगान क्रिकेटरों के संपर्क में रहे। जून में जब अफगानिस्तान टीम भारत दौरे पर आई थी, तब कप्तान हश्मतुल्लाह शहीदी, मुख्य कोच रिचर्ड पाइबस और खिलाड़ी कैस अहमद और मोहम्मद नबी अस्पताल पहुंचकर उनसे मिले थे।
बोर्ड
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गहरा शोक व्यक्त किया
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने शापूर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बोर्ड ने उन्हें अफगान क्रिकेट की मजबूत नींव रखने वाले खिलाड़ियों में से एक बताया। बयान में कहा गया कि खेल के प्रति उनका समर्पण और जुनून देश में क्रिकेट को नई पहचान दिलाने में बेहद अहम रहा। बोर्ड के अनुसार, शापूर का योगदान और उनकी उपलब्धियां अफगानिस्तान क्रिकेट के इतिहास का हमेशा महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रहेंगी।
पाकिस्तान
पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते थे शापूर
अफगानिस्तान के लोगर प्रांत में जन्मे शापूर युद्ध शुरू होने के बाद परिवार के साथ पाकिस्तान के पेशावर चले गए थे। वहां उन्होंने अरब नियाज स्टेडियम और जिमखाना में क्रिकेट की बारीकियां सीखीं तथा 2001 में हार्ड-बॉल क्रिकेट में पदार्पण किया। शुरुआती दौर में उनका सपना अपने आदर्श शोएब अख्तर की तरह पाकिस्तान के लिए खेलना था, लेकिन कोच इकबाल सिकंदर के अफगानिस्तान में प्रशिक्षण शुरू करने के बाद वह स्वदेश लौट आए थे।
करियर
ऐसा रहा शापूर का करियर
शापूर ने 44 वनडे मुकाबले खेले थे। इसकी 44 पारियों में 36.95 की औसत से 43 विकेट लेने में सफल रहे थे। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/24 का रहा था। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 36 मैचों की 36 पारियों में 24.51 की औसत से 37 विकेट चटकाए थे। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/40 का रहा था। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2020 में खेला था।