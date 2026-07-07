अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर जादरान का 38 साल की उम्र में निधन

करियर

ऐसा रहा शापूर का करियर

शापूर ने 44 वनडे मुकाबले खेले थे। इसकी 44 पारियों में 36.95 की औसत से 43 विकेट लेने में सफल रहे थे। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/24 का रहा था। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 36 मैचों की 36 पारियों में 24.51 की औसत से 37 विकेट चटकाए थे। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/40 का रहा था। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2020 में खेला था।