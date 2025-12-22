वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड की जीत के बाद ऐसी है WTC 2025-27 की अंक तालिका

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 323 रन से हराया। बे ओवल में खेले गए मुकाबले में जीत के लिए मिले 462 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए कैरेबियाई टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 138 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में फायदा पहुंचा है। इस बीच तालिका पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती न्यूजीलैंड की टीम न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 575/8 के स्कोर पर घोषित की, जिसमें डेवोन कॉनवे ने दोहरा शतक (227) और टॉम लैथम का शतक (137) शामिल रहा। जवाब में वेस्टइंडीज ने कावेम हॉज के शतक (120) की मदद से 420 रन बनाए। इसके बाद मेजबान टीम ने अपनी दूसरी पारी 306/2 के स्कोर पर घोषित की, जिसमें कॉनवे और लैथम ने शतक लगाए। आखिर में कैरेबियाई टीम आखिरी दिन के दौरान सिमट गई।

न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की टीम दूसरे स्थान पर पहुंची WTC 2025-27 में न्यूजीलैंड की यह दूसरी जीत रही। अंक तालिका में कीवी टीम ने 77.78 प्रतिशत अंको के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई। ऐसे में दक्षिण अफ्रीकी टीम 75.00 प्रतिशत अंक के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम की यह मौजूदा चक्र में 7वीं हार रही। कैरेबियाई टीम 4.17 प्रतिशत अंको के साथ आखिरी नौवें स्थान पर मौजूद है। उन्होंने इस चक्र में कोई टेस्ट नहीं जीता है।

ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर मौजूद है ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम ने WTC के इस चक्र में अब तक कुल 6 टेस्ट खेले हैं, जिसमें सभी मुकाबलों में उसने जीत दर्ज की है। टीम फिलहाल 100 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में पहले स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। एशेज सीरीज के शुरुआती 3 टेस्ट हारने वाली इंग्लिश टीम 27.08 प्रतिशत अंक के साथ 7वें स्थान पर हैं। श्रीलंकाई टीम 66.67 प्रतिशत अंक के साथ चौथे स्थान पर मौजूद है।

