फिन एलन BBL इतिहास के रिकॉर्ड सौदे में पर्थ स्कॉर्चर्स से मेलबर्न स्टार्स में हुए शामिल

एलन ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खुद को एक वैश्विक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है।

उन्होंने स्कॉर्चर्स के साथ BBL सीजन खेला और उसके बाद टी-20 विश्व कप सेमीफाइनल में 33 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए।

उन्होंने KKR के लिए 47 गेंदों में 100* रन भी बनाए। वह मेजर लीग क्रिकेट (MLC) के 2 सीजन सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के लिए खेले हैं।

क्रिकेट विक्टोरिया का उच्च-प्रदर्शन विभाग मेलबर्न स्टार्स के साथ इस फ्रेंचाइजी का संचालन करता है।