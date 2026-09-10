फिन एलन BBL इतिहास के रिकॉर्ड सौदे में पर्थ स्कॉर्चर्स से मेलबर्न स्टार्स में हुए शामिल
क्या है खबर?
बिग बैश लीग (BBL) 2025 में पर्थ स्कॉर्चर्स को खिताब जिताने वाले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने मेलबर्न स्टार्स के साथ रिकॉर्ड सौदा किया है। यह कदम उनके टी-20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए पहले शतक के बाद उठाया गया है। उन्हें 3 साल के अनुबंध के पहले साल में 6 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 4.12 करोड़ रुपये) मिलेंगे।
प्रदर्शन
कैसा रहा है एलन का हालिया प्रदर्शन?
एलन ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खुद को एक वैश्विक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है।
उन्होंने स्कॉर्चर्स के साथ BBL सीजन खेला और उसके बाद टी-20 विश्व कप सेमीफाइनल में 33 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए।
उन्होंने KKR के लिए 47 गेंदों में 100* रन भी बनाए। वह मेजर लीग क्रिकेट (MLC) के 2 सीजन सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के लिए खेले हैं।
क्रिकेट विक्टोरिया का उच्च-प्रदर्शन विभाग मेलबर्न स्टार्स के साथ इस फ्रेंचाइजी का संचालन करता है।
बोली
मेलबर्न स्टार्स ने जीती बोली
विदेशी खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के बाद पर्थ स्कॉर्चर्स ने उस प्रक्रिया से एलन को अपने पास रखने का मौका खो दिया।
इससे उनकी सेवाओं के लिए बोली लगाने की होड़ मच गई, जिसमें मेलबर्न स्टार्स विजेता बनी।
माना जा रहा है कि टीम ने 3 साल के अनुबंध के पहले साल में 4.12 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर करवाए हैं।
हालांकि, BBL के निजीकरण के बाद इस राशि के स्थिर रहने पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
बयान
एलन ने क्या दिया बयान?
मेलबर्न स्टार्स में शामिल होने को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए एलन ने कहा, "स्टार्स इस प्रतियोगिता में एक मजबूत टीम है, इसलिए उनके लिए खेलना बहुत मजेदार होगा।"
उन्होंने आगे कहा कि वह उनके बढ़ते प्रशंसक वर्ग का हिस्सा बनने और MCG में खेलने के लिए उत्सुक हैं।
क्रिकइंफो के अनुसार, एलन ने 215 टी-20 मैचों में 176.50 की शानदार स्ट्राइक रेट से 6,024 रन बनाए हैं। इसमें 7 शतक और 36 अर्धशतक शामिल हैं।