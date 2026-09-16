आखिरी बार भारत में 2023 में हुई थी नीलामी (तस्वीर: एक्स/@IPL)

जानिए क्यों IPL 2027 की नीलामी इस बार भारत में होगी

लेखन अंकित पसबोला 01:01 pm Sep 16, 202601:01 pm

क्या है खबर?

पिछले कुछ सालों में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की नीलामी विदेशों में हुई हैं, लेकिन अब इस सिलसिले में विराम लगने वाला है। ऐसी खबर है कि IPL 2027 की नीलामी भारत में ही होने वाली है। बीते मंगलवार (15 सितंबर) को IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद ये खबर सामने आई है। बता दें कि आखिरी बार भारत में 2023 में (कोच्चि) नीलामी का आयोजन हुआ था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।