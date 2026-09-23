शानदार फॉर्म में चल रहे हैं कुशाग्र (तस्वीर: एक्स/@CApondicherry)

जानिए कौन हैं कुमार कुशाग्र, जिन्होंने दलीप ट्रॉफी फाइनल के बाद ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ शतक लगाया

लेखन अंकित पसबोला 11:46 am Sep 23, 202611:46 am

क्या है खबर?

हाल ही में संपन्न हुई दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मैच में ईस्ट जोन की ओर से कुमार कुशाग्र ने शतक लगाया था। उन्होंने अपनी टीम को खिताब जिताने में अहम योगदान दिया था। इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज को इंडिया-A टीम में चुना गया, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट में भी शतक (113) लगाया है। आइए उनके करियर के बारे में विस्तार से जानते हैं।