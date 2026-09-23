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जानिए कौन हैं कुमार कुशाग्र, जिन्होंने दलीप ट्रॉफी फाइनल के बाद ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ शतक लगाया
शानदार फॉर्म में चल रहे हैं कुशाग्र (तस्वीर: एक्स/@CApondicherry)

जानिए कौन हैं कुमार कुशाग्र, जिन्होंने दलीप ट्रॉफी फाइनल के बाद ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ शतक लगाया

लेखन अंकित पसबोला
Sep 23, 2026
11:46 am
क्या है खबर?

हाल ही में संपन्न हुई दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मैच में ईस्ट जोन की ओर से कुमार कुशाग्र ने शतक लगाया था। उन्होंने अपनी टीम को खिताब जिताने में अहम योगदान दिया था। इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज को इंडिया-A टीम में चुना गया, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट में भी शतक (113) लगाया है। आइए उनके करियर के बारे में विस्तार से जानते हैं।

परिचय 

झारखंड के बोकारो में जन्में हैं कुशाग्र 

कुशाग्र का जन्म झारखंड के बोकारो में 23 अक्टूबर, 2004 को हुआ।

क्रिकइंफो के मुताबिक, उनके पिता शशिकांत जमशेदपुर में GST विभाग में कमिश्नर हैं।

शशिकांत ने अपने घर पर ही पिच बनाकर बचपन से ही कुशाग्र को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया।

शशिकांत ने बॉब वूलमर की किताब 'द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिकेट' पढ़कर नोट्स बनाए और स्थानीय कोच दीपक डे की मदद से कुशाग्र को खेल की बारीकियां सिखाई थी।

पूर्व बयान 

पिता की मेहनत लाई रंग 

शशिकांत ने क्रिकइंफो को दिए पुराने इंटरव्यू में कहा था, "हमने कुशाग्र के लिए एक पिच बनाई थी, जिस पर दीपक भाई (स्थानीय कोच) और कुछ अन्य साथी घंटों गेंद फेंकते थे। मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स, कुशाग्र के लिए पहला क्रिकेट प्रशिक्षक बने। एक बार जब वह भारत के अंडर -19 कैंप में पहुंचे, तो मुझे पता था कि वह राहुल द्रविड़ और NCA टीम के सुरक्षित हाथों में थे।''

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करियर 

2021 से पेशेवर करियर की शुरुआत की 

कुशाग्र ने 2019-20 की वीनू मांकड़ ट्रॉफी में 8 मैचों में 500 से अधिक रन बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसकी बदौलत उन्हें अंडर-19 टीम में मौका मिला था।

उन्होंने 2021 में झारखंड की ओर से अपने लिस्ट-A करियर की शुरुआत की थी।

अपने लिस्ट करियर में 34 पारियों में उन्होंने 52.69 की औसत से 1,370 रन बनाए हैं।

टी-20 करियर में उन्होंने 27.76 की औसत से 694 रन अपने नाम किए हैं।

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आंकड़े 

प्रभावशाली है प्रथम श्रेणी करियर 

कुशाग्र ने 2022 में रणजी ट्रॉफी मैच से अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत की थी।

उन्होंने अब तक 37 मैचों की 58 पारियों में लगभग 42 की औसत के साथ 2,450 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 7 शतक और 6 अर्धशतक अपने नाम किए हैं।

उन्होंने दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में 101 और 46 रन के स्कोर किए थे।

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया-A के विरुद्ध अपनी पहली पारी में 113 रन बनाए हैं।

जानकारी

IPL में बड़ी नीलामी में बिक चुके हैं कुशाग्र

IPL 2024 से पहले हुई नीलामी में कुशाग्र को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 7.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। उनका बेस प्राइस 20 लाख रुपये था। उन्हें DC से ज्यादा मौके नहीं मिले थे। इसके बाद वह GT की टीम से भी खेल चुके हैं।

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